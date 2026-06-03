Ticaret Bakanı Bolat Paris'te Türk iş insanlarıyla görüştü: Vize, ticaret ve yatırım masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat, yurt dışındaki Türk iş insanlarının ticaret, hizmet, tarım, sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk iş dünyası temsilcilerini görüyorum." ifadesini kullandı. Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile Türk iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağı başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri kapsamında öne çıkan önemli ticari konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Paris Buluşması" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Bakan Bolat ile Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in yanı sıra Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk iş insanı katıldı.
Demirer, etkinlikte yaptığı konuşmada Bakan Bolat'ın Fransa'daki Türk iş insanlarıyla bir arada bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Fransa ilişkileri bakımından sahadaki insanların görüşleri, önerileri ve tecrübeleri de çok önemli." dedi.
Bakan Bolat, Fransa'da yaşayan Türk toplumunun, Türkiye ile Fransa arasında kültürel, sosyal, ticaret, yatırım gibi farklı alanlarda köprüler oluşturduğuna işaret etti.
"Girişimcilerimiz güven ve işbirliği bağlarının en güçlü taşıyıcılarıdır"
Bolat Fransa ziyaretinin ilk günündeki temaslarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bolat, Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilik kabiliyetini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu uluslararası alanda başarıyla temsil eden iş insanlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantımızda, Türkiye-Fransa ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatları, Avrupa sanayisiyle entegre üretim yapımızı ve küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecini kapsamlı şekilde değerlendirdik." dedi.
Bolat, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile Paris'te görüştü
Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulundukları Paris'te, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile yeniden bir araya geldiklerini belirtti.
İstanbul'da şubat ayındaki Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısının ardından Forissier ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, görüşmede ticaret, yatırımlar, enerji, ulaştırma ve lojistik, müteahhitlik, savunma sanayii, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarındaki gelecek döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını ele aldıklarını aktardı.
Bolat, Forissier ile Türk iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağı başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri kapsamında öne çıkan önemli ticari konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:
Bakan Bolat, Forissier ile İstanbul'da ortaya koydukları ortak iradeyi Paris'te bir kez daha teyit ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı fayda temelinde geliştirmeyi sürdürme hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Bolat Paris'te Fransız iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, Türkiye'nin rolünü gözeten, kapsayıcı bir anlayışla ele alınmasının önemine ilişkin değerlendirmelerini Fransız iş dünyası temsilcileriyle paylaştıklarını vurgulayarak, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projeler vasıtasıyla daha da güçleneceğine yürekten inandıklarını söyledi.