Suriye nükleer enerji için harekete geçti: UAEA heyeti geliyor
Suriye Atom Enerjisi Kurumu, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Suriye'deki gizli bir tesiste depolanan nükleer malzemeyi yakında kaldıracağına" dair haberin ardından, UAEA'dan bir heyetin gelecek günlerde Şam'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Açıklamada, Suriye'nin UAEA'daki tam üyeliğinin etkinleştirilmesi ve sağlık, gıda, bilimsel araştırma gibi alanlarda nükleer enerjinin barışçıl kullanımının desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Suriye'nin önümüzdeki günlerde UAEA heyetini ağırlayacağı belirtilen açıklamada, bu ziyaret sırasında ülkenin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemenin ortak açıklamayla duyurulacağı aktarıldı.
Axios'ta yer alan haberde, ABD'nin Suriye ve İsrail ile vardığı mutabakatların ardından UAEA'nın Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı belirtilmişti.
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