Suriye nükleer enerji için harekete geçti: UAEA heyeti geliyor

Kurumun ülkenin özgürleşmesinin ardından ulusal imkanlarıyla bu alanda önemli ilerleme kaydettiği ifade edilen açıklamada, teknik imkanların sınırlı olduğu ve bugüne kadar yeterli uluslararası destek sağlanmadığına işaret edilerek gerekli teknik ve hukuki desteğin sunulması için uzmanlardan oluşan uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulunuldu.