Deprem sonrasın Kolombiya'da ‘Ulusal Afet Durumu’ ilan edildi
09:14, 11/08/2026, Salı
DHA
Kolombiya'da deprem
Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, ‘Ulusal Afet Durumu’ ilan etti.
Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı.
Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle 'Ulusal Afet Durumu' ilan edildiğini duyurdu.
Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyonun güçlendirileceği, bütçe ile hukuki mekanizmaların devreye sokulduğu bildirildi.
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Başlıklar :kolombiyaulusal afet durumudeprem
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