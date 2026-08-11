Deprem sonrasın Kolombiya'da ‘Ulusal Afet Durumu’ ilan edildi

İnfazdan hemen önce: Üç fotoğrafla belgelenen vahşet

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail askerlerince alıkonulan iki yaşlı Filistinlinin, canlı kalkan olarak kullanıldıktan sonra öldürülmelerine ilişkin üç fotoğraf gündeme geldi. Görüntüler, iki sivilin alıkonulma anlarından son saatlerine kadar yaşananları gözler önüne sererken soykırımcı gücün vahşeti bir kez daha göz önüne serildi.