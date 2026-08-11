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Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

09:08, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı. 2 oy mükerrer sayıldı. Peki nasıl bir takvim işleyecek? Düzenlemenin fiilen uygulanmaya başlaması için hangi şartların yerine getirilmesi ve hangi adımların atılması gerekiyor?

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy aldı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy aldı.

Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması. 

Kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul.

Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı?Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması.&nbsp;Kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul.

Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.

MGK'nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.MGK'nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.

 Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.


Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.&nbsp;Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.

15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.

Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.

15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
Başlıklar :Terörsüz Türkiye yasasıResmi GazeteÇerçeve yasada
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