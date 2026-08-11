Terörsüz Türkiye yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

Çerçeve yasada süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.

MGK'nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.