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iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra nasıl olacak? iPhone 18 fiyatı ve özellikleri

iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra nasıl olacak? iPhone 18 fiyatı ve özellikleri

08:57, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 08:57, 11/08/2026, Salı
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iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra nasıl olacak? iPhone 18 fiyatı ve özellikleri

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken, Caviar, iPhone 18 Pro ailesi için Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh olarak adlandırılan tasarımlar sunan Royal Colors koleksiyonunu piyasaya sürdü. Lansman öncesinde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 18 Pro Max’in kamera özellikleri ve fiziksel tasarımına ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Buna göre cihazın gövde kalınlığı 9,0 mm olacak. Bu ölçü, 8,75 mm kalınlığındaki iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldığında yalnızca 0,25 mm’lik oldukça küçük bir artışa işaret ediyor. İşte iPhone 18 Pro Max'in kamera özellikleri.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro Max modeline ait yeni kamera detayları ortaya çıktı. Sızdırılan kayıt, iPhone 18 Pro Max’in ana kamera sensöründe önemli bir değişiklik yapılacağını gösteriyor.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro Max modeline ait yeni kamera detayları ortaya çıktı. Sızdırılan kayıt, iPhone 18 Pro Max’in ana kamera sensöründe önemli bir değişiklik yapılacağını gösteriyor.

Tepe model iPhone 18 Pro Max‘in net ağırlık ve kalınlık ölçülerini paylaşarak bu tartışmalara son noktayı koydu. Gövde kalınlığı 9.0 mm olacak. Yani iPhone 17 Pro Max’in 8.75 mm’lik gövdesine kıyasla yalnızca 0.25 mm’lik milimetrik bir artış söz konusu. Ağırlık ise 240 gram olacak. iPhone 17 Pro Max’in 233 gramlık ağırlığıyla kıyaslandığında 7 gramlık bir artış yaşanıyor. 240 gramlık bu ağırlık, Apple dünyası için yabancı bir rakam değil. Şirket daha önce paslanmaz çelik kasa kullandığı iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max modellerinde de tam olarak 240 gram sınırına ulaşmıştı.

Tepe model iPhone 18 Pro Max‘in net ağırlık ve kalınlık ölçülerini paylaşarak bu tartışmalara son noktayı koydu. Gövde kalınlığı 9.0 mm olacak. Yani iPhone 17 Pro Max’in 8.75 mm’lik gövdesine kıyasla yalnızca 0.25 mm’lik milimetrik bir artış söz konusu. Ağırlık ise 240 gram olacak. iPhone 17 Pro Max’in 233 gramlık ağırlığıyla kıyaslandığında 7 gramlık bir artış yaşanıyor. 240 gramlık bu ağırlık, Apple dünyası için yabancı bir rakam değil. Şirket daha önce paslanmaz çelik kasa kullandığı iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max modellerinde de tam olarak 240 gram sınırına ulaşmıştı.

Model Varyasyonu iPhone 17 Pro Max Kapasitesi iPhone 18 Pro Max Kapasitesi (Sızan) Net Kapasite ArtışıeSIM-Only (Kuzey Amerika / ABD Sürümü) 5.088 mAh 5.567 mAh +479 mAhFiziksel SIM Yuvalı (Global / Türkiye / Çin Sürümü) 4.823 mAh 5.391 mAh +568 mAh. Sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max’in diğer kamera bileşenlerinde ise büyük bir değişiklik olmayacak. Telefoto kamerada Sony IMX973, ultra geniş açılı kamerada Sony IMX972, LiDAR sensöründe Sony IMX591 ve ön kamerada Sony IMX914 sensörlerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

Model Varyasyonu iPhone 17 Pro Max Kapasitesi iPhone 18 Pro Max Kapasitesi (Sızan) Net Kapasite ArtışıeSIM-Only (Kuzey Amerika / ABD Sürümü) 5.088 mAh 5.567 mAh +479 mAhFiziksel SIM Yuvalı (Global / Türkiye / Çin Sürümü) 4.823 mAh 5.391 mAh +568 mAh. Sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max’in diğer kamera bileşenlerinde ise büyük bir değişiklik olmayacak. Telefoto kamerada Sony IMX973, ultra geniş açılı kamerada Sony IMX972, LiDAR sensöründe Sony IMX591 ve ön kamerada Sony IMX914 sensörlerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.


iPhone 18 Pro Max fiyatı ne kadar?

Apple’ın yeni iPhone modelinde fiyatlar henüz netleşmedi.

Caviar'ın iPhone Ultra olarak adlandırdığı, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u ile fiyatlar önemli ölçüde artıyor. Seçenekler arasında Titanyum, Koyu Kiraz, Karat, Macenta, Gümüş, Altın ve Jobs Edition bulunuyor. Fiyatlar 13.840 dolardan 15.990 dolara kadar değişiyor. iPhone 18 Pro modellerin fiyatı ise 10.840 dolara kadar çıkıyor.


iPhone 18 Pro Max fiyatı ne kadar?Apple’ın yeni iPhone modelinde fiyatlar henüz netleşmedi.Caviar'ın iPhone Ultra olarak adlandırdığı, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u ile fiyatlar önemli ölçüde artıyor. Seçenekler arasında Titanyum, Koyu Kiraz, Karat, Macenta, Gümüş, Altın ve Jobs Edition bulunuyor. Fiyatlar 13.840 dolardan 15.990 dolara kadar değişiyor. iPhone 18 Pro modellerin fiyatı ise 10.840 dolara kadar çıkıyor.
Başlıklar :iPhone 18iPhone 18 proApple iPhone 18
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