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Motosiklet ehliyet sınıfları 2026: Hangi ehliyet hangi motoru kullanır? Ehliyetinize güvenmeyin, polis 11 bin 629 lira ceza kesiyor

Motosiklet ehliyet sınıfları 2026: Hangi ehliyet hangi motoru kullanır? Ehliyetinize güvenmeyin, polis 11 bin 629 lira ceza kesiyor

09:23, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Motosiklet ehliyet sınıfları 2026: Hangi ehliyet hangi motoru kullanır? Ehliyetinize güvenmeyin, polis 11 bin 629 lira ceza kesiyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangi motosikletleri hangi sürücü belgesi sınıflarının kullanacağı açıkça belirtilmiş durumda. Genel kanı olarak 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri A2 sürücü belgesinin kullanabileceği yanılgısı öne çıkıyor ve motor tutkunları bundan dolayı cezaya maruz kalıyor.

Türkiye'de her aracın kullanımı için sürücü belgesi sınıfları yer alıyor. Otomobilleri B sınıfı kullanırken motosikletleri A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar kullanıyor.

Türkiye'de her aracın kullanımı için sürücü belgesi sınıfları yer alıyor. Otomobilleri B sınıfı kullanırken motosikletleri A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar kullanıyor.

Motosiklet ehliyet sınıfları nelerdir? A1, A2 ve A ehliyet hangi motorları kullanır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde her sürücü belgesi sınıfı için kullanılacak araçların güç ve ağırlık oranları belirtildi. M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara veriliyor.

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.

Motosiklet ehliyet sınıfları nelerdir? A1, A2 ve A ehliyet hangi motorları kullanır?Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde her sürücü belgesi sınıfı için kullanılacak araçların güç ve ağırlık oranları belirtildi. M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara veriliyor.A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. (A sınıfı sürücü belgesi tüm motosikletleri kullanabiliyor.)

Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc mi KW ve motosikletin ağırlık oranı mı esas alınıyor?

Motosiklet sürücü belgesi olanlar, motosikletlerinin ruhsatında yazan motor silindir hacmine (cc) göre düşük sınıftaki sürücü belgesiyle kullanmaya çalışıyor. Bu da cezai müeyyideyi ortaya çıkarıyor. Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc değil, KW ve motosikletin ağırlık oranı esas alınıyor.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. (A sınıfı sürücü belgesi tüm motosikletleri kullanabiliyor.)Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc mi KW ve motosikletin ağırlık oranı mı esas alınıyor?Motosiklet sürücü belgesi olanlar, motosikletlerinin ruhsatında yazan motor silindir hacmine (cc) göre düşük sınıftaki sürücü belgesiyle kullanmaya çalışıyor. Bu da cezai müeyyideyi ortaya çıkarıyor. Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc değil, KW ve motosikletin ağırlık oranı esas alınıyor.

2013 yılı ve öncesinde A2 sürücü belgesi alanlar yapılan düzenlemeyle tüm motosikletleri kullanabilecek sınıf olan A ile değiştirildi. Sürücü belgelerini yenileyenler eğer 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almışsa bu sınıf A olarak işleniyor.

Ruhsattaki bilgiler hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Örnekle ilerlemek gerekirse 35 kW güce sahip bir motosiklete sahipsiniz ve motorun ruhsatta yazan ağırlığı da 200 kilogram olduğunu varsayalım. 35/200= 0,175 çıkıyor. Bu motosikletin oranı A2 sınıfı sürücü belgesi için yönetmelikte geçerli olan 0,2'yi aşmadığı için A2 sınıfı sürücü belgesi kullanabiliyor.

2013 yılı ve öncesinde A2 sürücü belgesi alanlar yapılan düzenlemeyle tüm motosikletleri kullanabilecek sınıf olan A ile değiştirildi. Sürücü belgelerini yenileyenler eğer 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almışsa bu sınıf A olarak işleniyor.Ruhsattaki bilgiler hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Örnekle ilerlemek gerekirse 35 kW güce sahip bir motosiklete sahipsiniz ve motorun ruhsatta yazan ağırlığı da 200 kilogram olduğunu varsayalım. 35/200= 0,175 çıkıyor. Bu motosikletin oranı A2 sınıfı sürücü belgesi için yönetmelikte geçerli olan 0,2'yi aşmadığı için A2 sınıfı sürücü belgesi kullanabiliyor.

Farklı ehliyetle motosiklet kullananlara ne kadar ceza kesiliyor?

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri halinde 11 bin 629 lira ceza ödemesi gerekiyor. Ayrıca sürücüye 20 ceza puanı işleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.

Farklı ehliyetle motosiklet kullananlara ne kadar ceza kesiliyor?Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri halinde 11 bin 629 lira ceza ödemesi gerekiyor. Ayrıca sürücüye 20 ceza puanı işleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.
Başlıklar :Motosiklet ehliyet sınıflarıA1A2A ehliyet
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