Altın fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yükseliş eğilimini sürdüren altın, son iki ayın en yüksek seviyesine çıkarken piyasaların gözü ABD’den gelecek kritik enflasyon verilerine çevrildi. Çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyatları, perşembe günü yayımlanacak üretici fiyatları verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla gram altın 6.780 TL seviyelerinde işlem görürken, yılbaşından bu yana yüzde 11,64, son bir yılda ise yüzde 50,34 değer kazandı. Gram altındaki hareketlilikle birlikte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının güncel fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisindeki sürpriz gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri zayıflatarak küresel finans piyasalarını hareketlendirdi. Zayıf gelen veri sonrası Dolar endeksinde yaşanan sert düşüş altını rekor seviyelere taşırken; ons altının küresel piyasalardaki yükselişiyle birlikte iç piyasada da altın türlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi. Gram altın, ağustos ayının başından bu yana 490,08 TL artarak yüzde 7,91 değer kazandı. Yılbaşına göre yüzde 11,64 yükselen gram altın, son bir yılda ise yüzde 50,34 değer kazancı yaşadı.
11 Ağustos Salı saat 09:45 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.781,63 TL
Gram altın satış fiyatı 6.782,78 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Çeyrek atın alış fiyatı 10.850,72 TL
Çeyrek atın satış fiyatı 11.088,77 TL
Yarım altın fiyatı kaç TL?
Yarım altın alış fiyatı 21.616,29 TL
Yarım altın satış fiyatı 22.161,40 TL
Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 43.400,48 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 44.220,15 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 43.676,00 TL
Tam altın satış fiyatı 44.073,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 43.613,55 TL
Ata altın satış fiyatı 44.721,98 TL
Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi
IG şirketinden piyasa analisti Tony Sycamore, bu yükselişin nedeninin, fiyatlar 4.000 dolara düştüğünde altın alamayan bazı kişilerin korkusu ile yatırımcıların kriz zamanlarında güvenli bir liman olarak altına geri dönmesi olduğunu söyledi. Sycamore, gelecekte altın fiyatının 5.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.
RBC Capital Markets, son haftalarda 4 bin dolar etrafında dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini korudu. Bankanın yayımladığı modele göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5 bin 132 dolar, 2027 genelinde ise 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
Yükselişin temel motoru olarak Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına kayan talebini ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden başlayan girişleri gösteren RBC yetkilileri, "En olumsuz senaryoda bile altın 2027'de 3 bin 661 dolar gibi güçlü seviyelerde tutunacaktır. Merkez bankası alımlarının sürmesi halinde ise 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor." dedi.
Morgan Stanley Wealth Management tarafından yayımlanan raporda ise 2026 yıl sonu için 5 bin 200 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Raporda ayrıca, yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında altına yer vermeleri önerildi.
Küresel yatırım bankası Standard Chartered'ın değerli metaller analisti Suki Cooper imzalı değerlendirmesinde, altının güçlü temel dinamiklerle yükseliş trendini koruyacağı vurgulandı.
Banka, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyrekte 4 bin 650 dolar ve uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, 4 bin 500 dolar ve üzeri seviyelerden alınan yaklaşık 200 tonluk zarardaki ETF pozisyonlarının olası yükselişlerde satış baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Deutsche Bank, altın için değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4 bin 700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini açıkladı.
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