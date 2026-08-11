Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi

IG şirketinden piyasa analisti Tony Sycamore, bu yükselişin nedeninin, fiyatlar 4.000 dolara düştüğünde altın alamayan bazı kişilerin korkusu ile yatırımcıların kriz zamanlarında güvenli bir liman olarak altına geri dönmesi olduğunu söyledi. Sycamore, gelecekte altın fiyatının 5.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.





RBC Capital Markets, son haftalarda 4 bin dolar etrafında dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini korudu. Bankanın yayımladığı modele göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5 bin 132 dolar, 2027 genelinde ise 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.