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Küresel piyasalarda Orta Doğu endişeleri ile yapay zeka iyimserliği karşı karşıya

Küresel piyasalarda Orta Doğu endişeleri ile yapay zeka iyimserliği karşı karşıya

09:13, 11/08/2026, Salı
AA
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Küresel piyasalarda Orta Doğu endişeleri ile yapay zeka iyimserliği karşı karşıya
Analistler, ancak bu kez ABD'de zayıflayan istihdamın, Fed'in olası adımlarına ilişkin beklentilerin önceki döneme kıyasla daha az şahin bir görünüm sergilemesine neden olduğuna dikkati çekti.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesiyle güçlenen enflasyonist endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar risk iştahını törpülüyor.

Orta Doğu'daki belirsizlik ortamı risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gerilimlerin gölgesindeki Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin günden güne azalması, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi. İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump'ın bu açıklaması, bölgede anlaşmanın sürüncemede kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri öne çıkardı.

İran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi, enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Artan petrol fiyatları, küresel çapta enflasyon risklerini yeniden gündeme taşırken, küresel tahvil faizleri yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 4,71'e çıkarken Fed'e yönelik şahin beklentiler de güçlendi.

Analistler, ancak bu kez ABD'de zayıflayan istihdamın, Fed'in olası adımlarına ilişkin beklentilerin önceki döneme kıyasla daha az şahin bir görünüm sergilemesine neden olduğuna dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay atacağı adıma ilişkin öngörüler, bölünmüş bir görünüm sergilerken, bankanın yüzde 75 ihtimalle yılı bir faiz artışıyla tamamlaması bekleniyor.

Buna ek olarak Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu mesajlar da piyasalarda risk algısını besledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için birden fazla faiz artırımı gerekeceğini söyledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin beklentileri etkileyebileceğini söyleyerek, veri öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Nvidia'dan 500 milyar dolarlık stratejik ortaklık

Öte yandan teknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimler, piyasadaki olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı oluyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile bağımsız bilişim finansman platformları oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz; Yapay zeka fabrikaları." ifadelerini kullandı.

BlackRock CEO'su Larry Fink de yapay zeka altyapısının geliştirilmesinin eşi benzeri görülmemiş bir yatırım ve nitelikli iş gücü gerektirdiğine işaret ederek, ortaklığın ABD ile küresel ekonomilerin büyümesini destekleyeceğini ve müşteriler için uzun vadeli cazip yatırım fırsatları yaratacağını kaydetti.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise tarihi bir yapay zeka yatırım döngüsünün çok önemli bir aşamasında olunduğunu belirterek, Nvidia bilişimine dayalı yeni bir kredi piyasası yaratma fırsatından heyecan duyduklarını aktardı.

Analistler, söz konusu anlaşmanın yapay zeka altyapı yatırımlarının gelecek dönemde finansman bulma imkanlarını destekleyebileceğine ilişkin iyimserliği artırdığını belirterek, bir yandan da bu alanda döngüselliğin giderek artması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sektöre güçlü şekilde yansıyabileceğine ilişkin endişelerin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Altının onsu yaklaşık 2,5 ayın zirvesini test etti

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişeleriyle dün artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yatay seyrediyor.

Dolar endeksi ise 99 bandındaki duruşunu korurken, Fed'in adımlarına yönelik belirsizliklerden destek bulan altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 artışla 4 bin 390 dolara çıktı. Altının ons fiyatı, bugün 4 bin 435 dolarla yaklaşık 2,5 ayın zirvesini test etmesinin ardından bu seviyelerden geri çekildi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 377 dolardan alıcı buluyor.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,8 dolarda seyrediyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip şirketi Intel'in taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını duyurmasının ardından hisseleri yüzde 4,1 değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,11 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Orta Doğu gündemi ve enerji maliyetlerindeki artışla Avrupa borsaları karışık seyretti. Bölgede yarı iletken sektöründeki toparlanma dikkati çekerken, enerji hisseleri de yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 yükseldi. Bugünkü veri takvimi sakin olan bölgede, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ağustosta 4 puanlık artışla 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan Hollanda merkezli Triodos Bank'ın çalışmasında, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceği ve bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı bildirildi.

Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 azaltarak ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Mevcut Orta Doğu kaynaklı risklere karşın yapay zeka alanındaki güç birleşimi Asya tarafında risk iştahının canlı kalmasına yardımcı oluyor.

Bölgede teknoloji ağırlıklı Güney Kore borsası pozitif seyrederken, Çin ve Hong Kong'da negatif görünüm izleniyor. Japonya'da piyasalar bugün Dağ Günü nedeniyle kapalı olacak.

Bölgede teknoloji teması, güçlü yapay zeka talebine dair yeni sinyallerle desteklenmeye devam ederken, Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), temmuz ayı satışlarının yüzde 45 arttığını bildirmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 0,8 arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.

BIST 100 endeksi günü pozitif kapattı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 düştü.

Dolar/TL dünü 47,7040'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7380'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satışları

17.00 ABD, temmuz ayı ikinci el konut satışları

Japonya'da piyasalar kapalı olacak


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Başlıklar :AsyaAvrupaDonald TrumpEnflasyonfaizFedKüresel piyasalarNvidiaOrta Doğuyapay zeka
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