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İsrail basını Tel Aviv'e kötü haberi verdi: Mekke Anlaşması'nın en büyük kazananı Türkiye olacak

İsrail basını Tel Aviv'e kötü haberi verdi: Mekke Anlaşması'nın en büyük kazananı Türkiye olacak

09:50, 11/08/2026, Salı
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İsrail basını Tel Aviv'e kötü haberi verdi: Mekke Anlaşması'nın en büyük kazananı Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı.

İsrail merkezli Calcalist gazetesi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın ekonomik boyutuna dikkat çekti. Analizde, savunma sanayii ihracatını hızla artıran Türkiye'nin anlaşmadan en fazla ekonomik ve stratejik kazanç sağlayacak ülke olduğu belirtildi.

Türkiye, Suudi Arabistan
 ve
Pakistan
 arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel dengelere etkisi İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Calcalist tarafından analiz edildi.

Gazetede yer alan habere göre birine yapılan saldırıyı tümüne yapılmış sayan güvenlik ittifakı olarak öne çıkan bu mutabakat, Ankara için çok daha derin ticari ve stratejik fırsatlar barındırıyor.

Anlaşmanın üç ülke arasındaki güvenlik iş birliğini her boyutta derinleştireceği belirtilirken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde ortak projelere işaret etmesine dikkat çekildi.

İsrail gazetesine göre bu durum, Türk yetkililerin gözünde Mekke Anlaşması'nın aynı zamanda bir ihracat ve gelir artırma hamlesi olduğunu gösteriyor.

"İhracat yüzde 48 sıçradı"

Zamanlamanın Türkiye için neredeyse kusursuz olduğuna dikkat çekilen analizde Türk savunma ve havacılık sanayii ihracatının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10,05 milyar dolarla rekor kırdığı hatırlatıldı.

Sektörde imzalanan yeni sözleşmelerin toplam hacmi ise geçen yıl 17,8 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın tam da Türkiye'nin sunabileceği kanıtlanmış sistemler, rekabetçi fiyatlar ve teknoloji transferi arayışında olduğu ifade edildi.

Riyad yönetiminin 2030 vizyonu kapsamında askeri harcamalardaki yerlilik oranını yüzde 50'ye çıkarma hedefi imzalanan bu anlaşmayla doğrudan örtüşüyor.

İki ülkenin sıfırdan başlamadığı, yaklaşık üç yıl önce Suudi Arabistan ile yapılan insansız hava aracı satışının Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Ayrıca şubat ayında Roketsan'ın Suudi Arabistan'da yerel üretim kapasiteleri geliştirmek için imzaladığı anlaşmalar hatırlatıldı.

Mekke Anlaşması'nın mevcut ticari ilişkilere uzun vadeli stratejik bir kılıf sağladığı ifade edildi.

"Türkiye en büyük kazanan"

Sadece silah ticaretiyle sınırlı kalmayan ilişkilerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 8,6 milyar doları aştığı ve bu yıl için 10 milyar dolar hedefi konulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 2 milyar doları aştığı, Türk müteahhitlerin ise Suudi Arabistan'da 32,5 milyar dolar değerinde 434 projeyi tamamladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın güvenlik ortaklığının ticaret, finans ve yatırım alanlarındaki bağları da hızlandırmasını beklediklerine yönelik açıklaması haberde yer buldu.

Calcalist gazetesi, üçlü ittifakın sahadaki karşılığını ve Türkiye'nin pozisyonunu şu sözlerle özetledi:

"Suudi Arabistan sermaye ve tedarik pazarı getiriyor, Pakistan askeri derinlik sunuyor, Türkiye ise ittifakı somut ürünlere dönüştürebilecek sanayisiyle masaya oturuyor. Eğer bu anlaşma gerçek projelere dönüştürülürse, en büyük kazanan Türkiye olabilir. Ankara, büyük ölçekli ihracat yapabilen, ortak üretim tecrübesine sahip ve yeni pazarlar arayan şirketleriyle bu ittifaka katılıyor."

Analizin sonunda Suudi sermayesi ve Pakistan ile iş birliğinin Türk savunma sanayiine çok daha geniş bir pazara erişim imkanı sunacağı, Ankara'nın bu fırsatı iyi değerlendirmesi halinde Mekke Anlaşması'nın önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en önemli ihracat ve yatırım motorlarından birine dönüşeceği kaydedildi.


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Başlıklar :mekke anlaşmasıtürkiyesuudi arabistanpakistani̇srail
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