Türkiye’de eğitilen Somalili komandolar ülkesine döndü

Somali Ulusal Ordusu'nun seçkin birliklerinden Gorgor Komandolarının 21. Tugay, 1. Tümen unsurlarına Manisa'da ileri düzey askeri eğitim verildi. Eğitim programı, 8 Ağustos'ta Somali ve Türk askeri yetkililerinin katıldığı mezuniyet töreniyle tamamlandı.

Yaklaşık üç ay süren eğitim sürecinde Somali komandolarının muharebe kabiliyetlerinin ve operasyonel hazırlık seviyelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından komandolar Türkiye'den A400M nakliye uçağıyla Mogadişu'ya gönderildi.

Gorgor Komandoları, Somali'nin elit askeri birlikleri arasında bulunuyor ve özellikle operasyon ile hızlı müdahale görevlerinde kullanılıyor. Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği kapsamında Gorgor personeline eğitim ve askeri kapasite geliştirme desteği sağlanıyor.

Türkiye ve Somali arasındaki savunma iş birliği, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke arasında imzalanan güvenlik ve savunma anlaşmaları çerçevesinde de sürüyor. 2024 yılında iki ülke arasında 10 yıllık savunma anlaşması imzalanmış ve Türkiye'nin Somali'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğinin devam etmesi kararlaştırılmıştı.