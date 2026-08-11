, Salı10:44, 11/08/2026
Canlı yayında Yeni Parti'yle ilgili yeni iddia: Cumhur İttifakı'ndan destek isteyip CHP'ye de belediye pazarlığı teklif etmişler
Yeni Parti'nin, Erdal Beşikçioğlu'nun yerine seçilecek aday için AK Parti ve MHP'den destek istediği iddia edildi. Gazeteci Fatih Atik ayrıca, Yeni Partililerin seçim öncesinde CHP'ye Etimesgut'ta kendi adaylarının, Menderes'te ise CHP adayının desteklenmesi yönünde bir teklif götürdüğünü öne sürdü.
AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK İSTEDİLER İDDİASI
CHP'den istifa eden Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından partiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Fatih Atik, Yeni Parti'nin adayını seçtirebilmek için AK Parti ve MHP'den destek istediğini öne sürdü. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Atik,
"Yeni Parti aday çıkarırken onlara destek için gitmiş ve AK Parti'den ve MHP'den destek istemiş. Yani Erdal Beşikçioğlu'nun yerine seçilecek Yeni Parti adayı için AK Parti ve MHP'den destek istemişler Yeni Partililer."ifadelerini kullandı.
İDDİANIN KAYNAĞI OLARAK FAHRİ YILDIRIM'I GÖSTERDİ
Atik, söz konusu girişimi Yeni Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yaşar Tüzün'ün yapmış olabileceğini belirterek,
"Bunu yapan da Yeni Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı yapıyor yanlış hatırlamıyorsam galiba Yaşar Tüzün'müş."dedi. Atik, bu bilgileri CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın anlattığını söyledi.
AK PARTİ VE MHP TEKLİFİ REDDETTİ İDDİASI
Fatih Atik, AK Parti ve MHP'nin Yeni Parti'nin destek talebini reddettiğini de öne sürdü. Atik,
"AK Parti ve MHP de Yeni Parti'nin bu teklifini reddetmişler, görüşmeyi bile kabul etmemişler."ifadelerini kullandı.
CHP'YE DE DESTEK TEKLİFİ İDDİASI
Atik, Yeni Parti'nin CHP'den de destek istediğini öne sürerek, bunun seçimden önce gerçekleştiğini söyledi. Atik'in aktardığı iddiaya göre Yeni Partililer, CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'a gelerek Etimesgut'ta Yeni Parti'nin adayının desteklenmesini istedi.
ETİMESGUT-MENDERES PAZARLIĞI İDDİASI
Atik, Yeni Parti'nin teklifini,
"Siz Etimesgut'ta Yeni Parti'nin adayını destekleyin. Biz de Menderes'te size destek verelim CHP'nin adayı seçilsin." şeklinde aktardı. Atik, Fahri Yıldırım'ın bu teklifi kendisine "Böyle bir ahlaksız teklif yapıldı bana"sözleriyle anlattığını belirtti.
İKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Başlıklar :Yeni PartiAK PartiCHPBelediye
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