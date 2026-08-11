Canlı yayında Yeni Parti'yle ilgili yeni iddia: Cumhur İttifakı'ndan destek isteyip CHP'ye de belediye pazarlığı teklif etmişler

Atik, Yeni Parti'nin teklifini,

"Siz Etimesgut'ta Yeni Parti'nin adayını destekleyin. Biz de Menderes'te size destek verelim CHP'nin adayı seçilsin." şeklinde aktardı. Atik, Fahri Yıldırım'ın bu teklifi kendisine "Böyle bir ahlaksız teklif yapıldı bana"