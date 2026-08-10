20:49, 10/08/2026, Pazartesi
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 52 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Başlıklar :hatayantakyaorman yangını
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