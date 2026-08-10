Canlı yayında dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı kulisi: Sinan Burhan ‘ilk kez duyuyorsunuz’ diyerek açıkladı
Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın siyasi geçmişine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Subaşı'nın geçmişte “Beni meclis üyesi yapmadılar” geçmişte CHP'den istifa ettiğini aktardı.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı hakkında gündeme gelen tartışmalara yeni bir iddia eklendi.
Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede Subaşı'nın CHP ile geçmişte yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini açıkladı.
Burhan, Subaşı'nın bir önceki seçim öncesinde CHP tarafından meclis üyesi yapılmaması üzerine partiden istifa ettiğini öne sürdü.
‘BU BİLGİYİ İLK DEFA DUYUYORSUNUZ’
Sinan Burhan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Burhan'ın açıklamaları, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'nın siyasi geçmişine ilişkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İKAMET ADRESİ TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Melek Mızrak Subaşı, son günlerde ise ikamet adresi üzerinden tartışmaların odağında yer almıştı. Subaşı'nın, yönettiği Bilecik yerine yaklaşık 83 kilometre uzaklıktaki Eskişehir'de ikamet ettiği ortata çıkmıştı.
Kamuoyunda gündem olan iddialara Bilecik Belediye Meclisi toplantısında yanıt veren Subaşı, kararının ailevi nedenlere dayandığını belirtmişti.
‘BENİM BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIN ÖNÜNDE ANNELİK VAR’
İkamet tartışmasının ardından Sinan Burhan'ın tv100 ekranlarında gündeme getirdiği CHP'den istifa iddiası da Subaşı'nın siyasi geçmişine ilişkin dikkat çeken yeni bir başlık olarak gündeme geldi.
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