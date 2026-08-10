23:04, 10/08/2026, Pazartesi
CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım açıklık getirdi: ABB Başkanı Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi?
CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçme iddialarına yanıt verdi. Yıldırım, "Mansur Bey bizim çok değerli bir belediye başkanımız. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacaktır, partimizde kalacaktır." şeklinde konuştu.
Başlıklar :Fahri YıldırımMansur YavaşYeni Parti
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