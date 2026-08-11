Ardahan’da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım" ifadelerini kullandı.
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