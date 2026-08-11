Ardahan’da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü

Belediye aracıyla kaza yapan şoförden Belediye Başkanına: Bana kızıyor musun başkanım?

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediyeye ait arazözün devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför Yaşar Tuzcu, olay yerine gelen çocukluk arkadaşı Belediye Başkanı Osman Koç tarafından teselli edildi. Tuzcu'nun "Bana kızıyor musun başkanım?" sorusuna Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın." diyerek karşılık verdi. Duygusal anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.