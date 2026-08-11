Vize çetesine operasyon

Diyarbakır'da yüklü kamyonet ani fren yapınca demirler yola saçıldı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halinde olan demir yüklü kamyonet, önündeki otomobilin durmasıyla yavaşlamaya başladı. Kamyonetin durmasıyla üstündeki demirler, kayarak yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonet fren almasıyla demirlerin yola savrulup metrelerce kaydığı, önde duran otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareketlendiği yer aldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.