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Saat verildi hava bir anda değişecek: Önce sağanak sonra kuvvetli rüzgar vuracak

Saat verildi hava bir anda değişecek: Önce sağanak sonra kuvvetli rüzgar vuracak

13:03, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 13:03, 11/08/2026, Salı
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Saat verildi hava bir anda değişecek: Önce sağanak sonra kuvvetli rüzgar vuracak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul’da yaz havası kısa süreliğine değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre kentin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı günü için İstanbul ve çevresine yönelik güncel hava durumu tahminini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı günü için İstanbul ve çevresine yönelik güncel hava durumu tahminini açıkladı.

Buna göre İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış görülecek. Kent genelinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Buna göre İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış görülecek. Kent genelinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

İstanbul için saat verildi


Meteoroloji verilerine göre yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek.

İstanbul için saat verildiMeteoroloji verilerine göre yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek.

MGM'nin ilçe tahminlerinde Beykoz, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar için sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak tahmini bulunuyor.

MGM'nin ilçe tahminlerinde Beykoz, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar için sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak tahmini bulunuyor.

Rüzgar kuvvetlenecek: Tedbirli olun


Yağışın ardından İstanbul'da rüzgar da etkisini hissettirecek. MGM, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 30-50 kilometre/saat hızla zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.


Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Rüzgar kuvvetlenecek: Tedbirli olunYağışın ardından İstanbul'da rüzgar da etkisini hissettirecek. MGM, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 30-50 kilometre/saat hızla zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış bekleniyor


Bugün için özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde yağış ihtimali bulunurken, kentin diğer kesimlerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'un tamamında aynı anda etkili olacak bir sağanak yerine, yerel ve kısa süreli yağış geçişleri öngörülüyor.


İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış bekleniyorBugün için özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde yağış ihtimali bulunurken, kentin diğer kesimlerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'un tamamında aynı anda etkili olacak bir sağanak yerine, yerel ve kısa süreli yağış geçişleri öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgar etkili olacak


Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.


Marmara'nın güneybatısında kuzeyli rüzgarların 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar tahmin ediliyor.

Marmara'da da rüzgar etkili olacakMarmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Marmara'nın güneybatısında kuzeyli rüzgarların 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar tahmin ediliyor.
Başlıklar :Meteorolojisağanakyağışrüzgarİstanbulhava durumu
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