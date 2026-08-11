Saat verildi hava bir anda değişecek: Önce sağanak sonra kuvvetli rüzgar vuracak

Marmara'da da rüzgar etkili olacak





Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.





Marmara'nın güneybatısında kuzeyli rüzgarların 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar tahmin ediliyor.