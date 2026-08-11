Sebahattin Şirin hakkında ev hapsi kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin’in mahkemesi bitti. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde Şirin'in serbest bırakılmasına karar verdi.
Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, çıkarıldığı mahkemece ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dört farklı suçtan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltraAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Ev hapsi kararı
Sebahattin Şirin (Muzaffer), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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