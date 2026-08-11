Samsun'da tüpgaz bayisinde patlama: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir tüpgaz bayisinde çıkan ve tüplerin art arda patladığı yangın, bitişikteki iş yeri ile 6 katlı binaya sıçradı. TOMA'nın da destek verdiği söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen itfaiye erleri ve vatandaşların da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı.
Yangın esnasında iş yerinde bulunan tüplerin peş peşe patlaması çevrede büyük korku ve panik yarattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da müdahale etti.
Alevlerin yükseldiği bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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