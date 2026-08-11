Karıncaların mühendislik harikası dev yuvalar: Bu alanlar korunmalı

Yaylanın ormanlık alanlarında yaşayan karıncaların yuva yapmak için taşıdığı toprak ve bitki parçaları zamanla yüzeyde belirgin tepeciklerin oluşmasına neden oluyor. Bazı yuvaların boyutları bir metreyi geçerken ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.