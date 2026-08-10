Vezirköprü'de 19 yıl hapisle aranan zehir taciri yakalandı
18:27, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı
Samsun'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında,
suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ç. (33) gözaltına alındı.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Başlıklar :YakalandıSamsunUyuşturucu
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