Vezirköprü'de 19 yıl hapisle aranan zehir taciri yakalandı

Kızılderili muzundan Meksika avokadosuna: Üç kıta ve 50 ülkeden topladığı tohumlarla 'dünya bahçesi' kurdu

Samsun’da yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, üç kıta ve 50 farklı ülkeden getirdiği tohumlarla evinin bahçesinde adeta bir "dünya bahçesi" oluşturdu. Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü çalışmayla 200 farklı meyve ve sebzeyi yetiştirmeyi deneyen Albayrak, bunların 120 çeşidini Karadeniz iklimine uyumlu hale getirmeyi başardı.