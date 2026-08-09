Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde boğulma ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılan Hasan Voyvat’a (42), ekipler tarafından ilk müdahale yapıldığı sırada denizde başka bir şahsın daha bulunduğu bilgisi alındı.