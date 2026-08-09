Polise bıçakla saldıran şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bir şahıs, yanına yaklaşan polis memuruna bıçak çekerek saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıs, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı
Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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