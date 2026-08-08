Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı

Çekmeköy’de istinat duvarı yıkılan inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı

Çekmeköy’de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay yerinde risk tespiti yapan ekipler, bitişikteki 5 katlı binada yaşayan 32 kişiyi tedbir amacıyla güvenli bir şekilde tahliye etti.