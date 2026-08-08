Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı
17:15, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan plaj ve koylarda beklenen yüksek dalga boyu tehlikesi nedeniyle 9 Ağustos Pazar günü denize girmeyi yasakladı.
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle ilçede yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Ağustos Pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
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