Galatasaray tribün lideri ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı: 51 milyon liralık dikkat çeken para trafiği

Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer) ve oğlu İbrahim Şamil Şirin (26) hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Şamil Şirin’in banka hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, babasının hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca raporda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Muzaffer olan adını değiştiren Sebahattin Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki para hareketlerine yer verildi. Rapora göre, İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, Sebahattin Şirin’in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Baba ile oğlu arasında ise 2021-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 TL’lik karşılıklı para hareketi belirlendi. İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarındaki işlem hacminin 2022’de 2 milyon TL seviyesindeyken, 2023’te 9 milyon 325 bin TL’ye, 2024’te ise 11 milyon 331 bin TL’ye çıktığı kaydedildi. İşlem hacminin 2025’te 7 milyon 951 bin TL, 2026’nın 7 Ağustos’a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin TL olduğu tespit edildi.

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Raporda, İbrahim Şamil Şirin’in Papara, Pay Fix, IQ Money ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemlere de yer verildi. Kuruluşlar üzerinden Şirin’e toplam 2 milyon 553 bin TL geldiği, Şirin’in ise kuruluşlar üzerinden 784 bin TL gönderdiği belirlendi. Papara’dan Şirin’e 142 işlemde 1 milyon 548 bin TL gelirken, Şirin tarafından 246 işlemde 406 bin TL gönderildiği kaydedildi. Pay Fix üzerinden ise 931 bin TL giriş ve 131 bin TL çıkış olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca, İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında babasının yanı sıra çok sayıda farklı kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu belirtildi.

MASAK raporunda, Şamil Şirin’in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşunda aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 TL olduğu, bu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 TL olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şirin’in adına İstanbul Çatalca’da 5 bin 2 metrekarelik bir tarla ile Güngören’de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

2 MİLYON TL’DEN FAZLA NAKİT ÇEKİM TESPİT EDİLDİ

Sebahattin (Muzaffer) Şirin’in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında ise toplam 12 milyon 558 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Bunun 6 milyon 36 bin TL’sini hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL’sini hesaptan çıkan paranın oluşturduğu belirlendi. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL’yi aşan nakit çekim tespit edildi. Raporda, Sebahattin (Muzaffer) Şirin’in en yüksek tutarlı para ilişkisinin, 2017 yılından beri çalıştığı Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleştiği belirtildi. Şirketten Şirin’in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi. Raporda, Şirin’in adına 2023 model Peugeot araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık’ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu da belirtildi.

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