Malatya’da orman yangını söndürüldü

Çiftçinin yeni gözdesi oldu: Domuz bile yanına yaklaşamıyor, susuzluğa dayanıyor yılda dört kez biçiliyor

Malatya'da hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla deneme ekimi yapılan sorgun otu, düşük su ihtiyacı, verim yüksekliği ve yaban hayvanlarının zarar vermemesi gibi özellikleriyle üreticinin yüzünü güldürdü.