Malatya’da orman yangını söndürüldü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 4 arazöz, 28 personel, 4 ilk müdahale aracı, Büyükşehir Belediyesi ise 3 araç, 3 arazöz ve 35 tonluk su tankeriyle yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.