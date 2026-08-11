Bingöl'de heyelan: Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı
17:18, 11/08/2026, Salı
DHA
Bingöl’de, etkili olan sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolun açılması için çalışması sürüyor.
Olay, öğleden sonra Yedisu-Karlıova kara yolu, Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
İşte bölgeden görüntüler...
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