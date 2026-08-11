Bingöl'de heyelan: Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı

Konya’da raylı sistem seferberliği: 54 kilometrelik yeni hat yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kentte 54 kilometrelik yeni raylı sistem hattını aynı anda inşa ediyor. KONYARAY Banliyö Hattı’nın 23 kilometrelik ilk etabında çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, ilk 4 tren setinin alımı için 17 Ağustos’ta süreç başlayacak. Şehir Hastanesi-Adliye hattının 1,4 kilometrelik bölümünün ise eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. Kentteki projelerin yalnızca inşaat maliyetinin 20 milyar lirayı bulduğu bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projelerin 2030 yılına kadar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini açıkladı. Altay, yatırımlar tamamlandığında Konya’nın Anadolu’nun en önemli raylı sistem ağlarından birine sahip olacağını belirtti.