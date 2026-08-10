Avusturya Başbakanı Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı.
Stocker'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stocker'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
21 pare top atışı yapıldı
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türk ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
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