Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu: 289 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince karara bağlandı

Epeyce bir zamandır Türkiye dışında yaşayan meşhur FETÖ unsurlarının 7 Ekim’den sonra alelacele Yahudi çocuklarının okullarını ziyaret etmesi oldukça sembolik bir olaydı. Bu ziyarete basınımızda haber olarak yer verildi fakat bağlamı ve anlamı üzerinde durulmadı. Hâlbuki Filistinliler karşısında Siyonist İsrail’in yanında saf tuttuklarını göstermek ve geçmişte benimsedikleri pozisyonlarında herhangi bir değişim olmadığını duyurmak istemişlerdi. Yahudi okullarını ziyaret ile ABD ve çeşitli Avrupa