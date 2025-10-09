Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Darbe Girişimi
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı, can kaybı var: İşte olay yerinden ilk görüntü

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı, can kaybı var: İşte olay yerinden ilk görüntü

17:499/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuzla'da Tersanede bakımda olan bir gemi yan yattı. Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen (46) isimli işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.


Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.


Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Tuzla
#gemi
#tersaneü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enes Batur YouTube kanalını kapattı mı?