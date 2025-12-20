Yeni Şafak
OCAK 15 TATİL TARİHLERİ: 2026-2026 Eğitim yılı yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

12:2020/12/2025, Cumartesi
Ara tatil ne zaman başlayacak?
Ara tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında yayımladığı takvim doğrultusunda ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Öğrenciler ve veliler şimdi yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor.

Kasım ara tatilinin ardından gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk dönemin sona ereceği ve ikinci dönemin başlayacağı tarih araştırılıyor.

15 TATİL YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Yılı takvimine göre yarıyıl tatili 16 Ocak Cuma günü ders bitimiyle başlıyor. 2 Şubat Pazartesi günü ders zili çalana kadar devam edecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili Mart ayında uygulanacak. Ara tatil 13 Mart Cuma günü başlayacak. 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

