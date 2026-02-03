Araç sahipleri dikkat: Bu ihmal 35 bin TL ceza doğuruyor

TÜVTÜRK, 2026 itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücüler için uygulanacak cezalar konusunda araç sahiplerini uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerinde ölçümü olmayanlara 17 bin 957 TL, yasal sınırı aşan araçlara ise 35 bin 936 TL’ye kadar idari para cezası kesilebiliyor. Eksiklik ayrıca muayenede “ağır kusur” sayılıyor.

TÜVTÜRK, 2026 yılıyla birlikte egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerinin ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini hatırlattı. Şirketin açıklamasında, araç kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol üstlenen emisyon ölçümünün, Türkiye'deki araç muayene sisteminin zorunlu bir tamamlayıcısı olduğu vurgulandı.



Bakanlık denetimlerinde uygulanacak cezalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kontrollerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 TL idari para cezası uygulanıyor. Emisyon değerleri yasal limitlerin üzerinde çıkan araçlar içinse ceza tutarı 35 bin 936 TL'ye kadar yükseliyor.

Araç muayenesinde ağır kusur sayılıyor Geçerli emisyon ölçümünün olmaması, periyodik araç muayenesinde "ağır kusur" kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle ölçümü bulunmayan araçların muayeneden geçemediği ve eksikliği gidermeden trafiğe çıkış sürecinin tamamlanamadığı ifade ediliyor.