İSKİ tarafından 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanan güncel verilerle birlikte megakentin su kaynaklarındaki son durum belli oldu. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve bugün devam eden sağanak yağışlar ile birlikte İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 30,25 seviyesini aştı. İşte Alibey, Elmalı, Darlık, Ömerli, Istrancalar baraj doluluk oranları son güncel liste.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ŞUBAT
3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %32,3 seviyesine ulaştı.
İKİ BARAJDA GENEL DOLULUK ORANI % 50'Yİ AŞTI!
İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 84,93 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 56,78 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 49,19 ile Darlık Barajı üçüncü, % 44,28 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARI'NDA SON DURUM
Elmalı Barajı: %84,93 – En yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıkıyor ve sistemin belkemiği konumunda.
Darlık Barajı: %49,19 – Orta seviyede stabil bir görünüm sergiliyor.
Ömerli Barajı: %44,28 – İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olarak önemli katkı sağlıyor.
Istrancalar Barajı: %56,78 civarında (yaklaşık değerlerle yüksek seyrediyor).
Alibey Barajı: %24,63 – Avrupa yakasında kritik bir konumda ancak düşük seviyede.
Büyükçekmece Barajı: %21,16 – Son dönem yağışlardan nispeten daha az etkilenmiş.
Terkos Barajı: %18,24 – Düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.
Kazandere Barajı: %7,13 – En düşük doluluk oranlarından biriyle alarm veriyor.
Pabuçdere Barajı: %9,23 – Kritik seviyede seyrediyor.