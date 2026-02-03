Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul güncel baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ 3 Şubat 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul güncel baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ 3 Şubat 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Tuğba Güner
11:013/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İSKİ tarafından 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanan güncel verilerle birlikte megakentin su kaynaklarındaki son durum belli oldu. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve bugün devam eden sağanak yağışlar ile birlikte İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 30,25 seviyesini aştı. İşte Alibey, Elmalı, Darlık, Ömerli, Istrancalar baraj doluluk oranları son güncel liste.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ŞUBAT

3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %32,3 seviyesine ulaştı.

İKİ BARAJDA GENEL DOLULUK ORANI % 50'Yİ AŞTI!

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 84,93 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 56,78 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 49,19 ile Darlık Barajı üçüncü, % 44,28 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.

İSTANBUL BARAJLARI'NDA SON DURUM

﻿

Elmalı Barajı: %84,93 – En yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıkıyor ve sistemin belkemiği konumunda.

Darlık Barajı: %49,19 – Orta seviyede stabil bir görünüm sergiliyor.

Ömerli Barajı: %44,28 – İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olarak önemli katkı sağlıyor.

Istrancalar Barajı: %56,78 civarında (yaklaşık değerlerle yüksek seyrediyor).

Alibey Barajı: %24,63 – Avrupa yakasında kritik bir konumda ancak düşük seviyede.

Büyükçekmece Barajı: %21,16 – Son dönem yağışlardan nispeten daha az etkilenmiş.

Terkos Barajı: %18,24 – Düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Kazandere Barajı: %7,13 – En düşük doluluk oranlarından biriyle alarm veriyor.

Pabuçdere Barajı: %9,23 – Kritik seviyede seyrediyor.



#iski
#baraj doluluk
#istanbul baraj seviyesi
#istanbul baraj doluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?