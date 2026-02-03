İKİ BARAJDA GENEL DOLULUK ORANI % 50'Yİ AŞTI!

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 84,93 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 56,78 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 49,19 ile Darlık Barajı üçüncü, % 44,28 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.