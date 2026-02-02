Ramazan ne zaman başlıyor 2026? On bir ayın sultanı Ramazan başlangıcı

Ramazan ayı, İslam dünyasında on bir ayın sultanı olarak anılan en mübarek zaman dilimlerinden biridir. Oruç ibadetiyle birlikte manevi atmosferin güçlendiği bu ayda, ibadetler artar, paylaşma ve dayanışma duygusu ön plana çıkar. Ramazan ayı; sahur, iftar, teravih namazı ve Kadir Gecesi gibi önemli değerleriyle Müslümanlar için özel bir yere sahiptir. İşte 2026 yılı Ramazan başlangıcı.

1 /4 2026 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi, hicri takvime göre belirlenirken her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye gelir. Bu nedenle “Ramazan ne zaman başlıyor 2026” sorusu özellikle oruç ibadetini yerine getirecekler tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan ayı 2026 başlangıcıyla ilgili resmi takvim bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiyeler üzerinden netleşmektedir.

2 /4 Ramazan ne zaman başlıyor 2026? Diyanet takvimine göre ramazan 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 mart 2026 perşembe gününe kadar devam edecek. Bu tarihin arefe günü olduğu kaydedilirken, 2026 yılında ramazan ayının 29 gün süreceği bildirildi. (18 şubat 2026 Çarşambayı perşembeye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.)

3 /4 Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nin 14 mart 2026 cumartesi gecesi idrak edileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı’nın ise 20 mart 2026 cuma günü başlayacağı, bu tarihin bayramın 1. günü olduğu paylaşıldı.