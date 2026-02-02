Ramazan ayının müjdeleyicisi, günahların affına vesile olan mübarek Berat Kandili, 2026 yılında da gönülleri birleştiriyor. Bu kutlu gecede sevdiklerine iyi dileklerini iletmek, dualarda buluşmak ve bu manevi atmosferi paylaşmak isteyenler için en güncel, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajlarını bir araya getirdik.

İslam âlemi için kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili'nde, eşe, dosta ve akrabaya gönderilecek en yeni kandil sözleri ile bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. İşte 2026 yılına özel, sosyal medya (WhatsApp, Instagram, Facebook) paylaşımlarına uygun, dualı ve hadisli Berat Kandili mesajları derlemesi.

2026 Berat Kandili Ne Zaman? Bu yıl Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününü 3 Şubat'a bağlayan gece idrak ediliyor. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu mübarek vakit, "beraat" yani borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma anlamını taşır.

En Güzel ve Anlamlı Berat Kandili Mesajları "Gönüllerin merhametle dolduğu, ellerin semaya açıldığı bu mübarek gecede beraat edenlerden olmanızı dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

"Ya Rabbi! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan temizle. Bizlere bu kutlu gecenin hürmetine mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller."

"Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, menziliniz cennet olsun."

Kısa, Öz ve Resimli Berat Kandili Sözleri Sosyal medya storylerinde ve hızlı mesajlarda kullanabileceğiniz etkileyici kısa notlar:

"Berat gecesi, kaderin yazıldığı, duaların kabul olduğu gecedir. Dualarda buluşmak dileğiyle."

"Affımıza vesile olacak bu güzel gecenin tüm İslam alemine huzur getirmesini dilerim."

"Rabbim bizleri beraatını sağ eline alan kullarından eylesin. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

Ayetli ve Hadisli Kandil Mesajları Bu manevi geceyi Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) müjdeleri ve Kur'an-ı Kerim'in nuruyla selamlayın:

Hadis-i Şerif: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın, gündüzünde de oruç tutun." (İbn Mace)

Ayet Meali: "Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyardık." (Duhan Suresi, 3. Ayet)

"Bu gece, İlahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı Berat gecesidir. Mevla bizleri affına mazhar eylesin."

WhatsApp ve Instagram İçin Yeni Kandil Mesajları "Güneşin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandilin mübarek olsun."

"Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece bir fırsat. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecede Rabbim sana huzur, gönlüne ferahlık versin dostum. Berat Kandilin mübarek olsun."

Günahların bağışlandığı, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede Rabbim seni affına mazhar olan kullarından eylesin. Berat Kandilin mübarek olsun.

Bu mübarek gecede Allah gönlünden geçen hayırlı dilekleri kabul etsin, kalbine iman, ömrüne huzur versin. Hayırlı Kandiller

"Rabbim seni ve aileni her daim korusun, hayırlara vesile olsun. Berat Kandilin mübarek olsun."

"Berat geceniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin."

"Berat Kandili rahmet gecesidir. Rabbim af kapılarını üzerinize açsın."