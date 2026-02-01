Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi, 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Berat günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Vatandaşlar, berat Gecesi’nin gelmesiyle sevdikleri ve akrabalarının kandilini kutlamak için daha önce kullanılmamış yeni ve farklı kandil mesajlarını araştırıyor. İşte Berat Gecesi’nde sevdiğiniz kişilere yollayabileceğiniz en güzel ve en anlamlı resimli kandil mesajları.
Mübarek "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Hazreti Muhammed (sas)'in, Berat Gecesi'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: “Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur." İşte en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, resimli Berat Gecesi mesajları ve sözleri.
Berat Gecesi; gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bu geceyi affa, huzura ve hayırlara vesile kılsın. Berat Gecesi mübarek olsun.
Kalbimizden geçen tüm güzel duaların kabul olduğu bir gece olsun.
Berat Gecesi’nde kırgınlıklar bitsin, gönüller birleşsin.
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Berat Gecemiz kutlu olsun.
Berat Gecesi’nin ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diler, gecenizi tebrik ederiz.
Mübarek Berat Gecesi’nin; birlik, beraberlik ve huzurumuza vesile olmasını temenni ederiz.
Berat Gecesi’nin manevi ikliminin tüm gönüllere ferahlık getirmesini dileriz.
Bu mübarek gecenin, insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederiz. Berat Geceniz mübarek olsun.
Berat Gecesi’nin rahmetiyle kalplerin huzurla dolduğu, duaların kabul olduğu bir gece olmasını dilerim.
Rabbim bu mübarek gecede bizi affına mazhar eylesin, hanelerimize bereket, gönüllerimize huzur nasip etsin. Berat Gecemiz mübarek olsun.
Berat gecesi; bağışlanmanın, arınmanın ve yeniden başlamanın gecesidir. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Rabbim dualarınızı kabul, ömrünüzü bereketli kılsın. Nice mübarek gecelere.
Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olması dileğiyle. Berat Geceniz mübarek olsun.
Allah’ım bu gecenin hatırına günahlarımızı bağışla, kalplerimize huzur ver. Berat Gecemiz mübarek olsun.