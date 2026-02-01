Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimine göre ilk sahur ve ilk oruç tarihi

2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte “ilk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?” soruları da netlik kazandı. Ramazan başlangıç tarihi, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı günü takvimde yerini aldı. Peki Ramazan’a kaç gün kaldı, 2026 Ramazan imsakiyesi hangi tarihte başlıyor? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi ve detaylı bilgiler.
Türkiye’de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2026 ramazan takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun paylaştığı takvime göre ramazan ayı başlangıcı 19 şubat 2026 perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahur, 18 şubat çarşamba’yı 19 şubat perşembe’ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak.
Üç aylar sonrası Ramazan için geri sayım
Diyanet’in kameri ay hesaplamalarına göre recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar 21 aralık pazar günü başladı. Üç aylarla birlikte, islam dünyasında “ramazan’a kaç gün kaldı” sorusu da gündeme gelirken, ramazan ayıyla birlikte iftar, sahur, teravih ve imsak vakitlerinin 2026 ramazan imsakiyesi üzerinden takip edileceği belirtildi.
İlk oruç ne zaman, ramazan ayı kaç gün sürecek?
Diyanet takvimine göre ramazan 19 şubat’ta başlayacak ve 19 mart 2026 perşembe gününe kadar devam edecek. Bu tarihin arefe günü olduğu kaydedilirken, 2026 yılında ramazan ayının 29 gün süreceği bildirildi.
Kadir gecesi ve bayram tarihi açıklandı
Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nin 14 mart 2026 cumartesi gecesi idrak edileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı’nın ise 20 mart 2026 cuma günü başlayacağı, bu tarihin bayramın 1. günü olduğu paylaşıldı.
2026 ramazan takviminden öne çıkan günler
İlk sahur gecesi: 18 şubat 2026 çarşamba’yı perşembe’ye bağlayan gece
Ramazan başlangıcı (1. gün): 19 şubat 2026 perşembe
Kadir gecesi: 14 mart 2026 cumartesi
Ramazan arefe günü: 19 mart 2026 perşembe
Ramazan bayramı (1. gün): 20 mart 2026 cuma
Ramazan ayı anlam ve önemi
Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. İslam’ın beş esasından biri olan oruç da bu aya tahsis edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذٖيٓ اُنْزِلَ فٖيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَرٖيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُرٖيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرٖيدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır. Sizden bu aya yetişen, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. O, sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için, Allah’a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”(295)
Ramazan ayı ibadetler ayıdır. Bu ayda diğer aylardan farklı ve fazla olarak yaptığımız ibadetler vardır. Bunları şöylece özetleyebiliriz:
1. Oruç
Oruç, dinimizin beş temel ibadetinden biri olup Ramazan ayında tutulur.
2. Teravih Namazı
Bu namaz, Ramazan gecelerini nurlandıran ve camilerimizin cemaatle dolup taşmasını sağlayan bir namazdır.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
“Her kim Ramazan-ı Şerif’in gecelerinde ibadetin sevabına inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için Teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.”(296)
3. Mukabele Okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi
Mukabele, herhangi bir kitabı birisinin okuması ve diğerlerinin dinlemesi demektir.
Ramazan ayına kaç gün var?
Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Bugün itibarıyla (1 Şubat) Ramazan ayına 18 gün kaldı.