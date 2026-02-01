Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte yanıtı

Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte yanıtı

23:301/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının bu akşamki yeni bölümünde bir kez daha 500 bin TL'lik soru açıldı. Bu sefer sorulan soru en eski uluslararası film festivaline yönelikti. İşte sorunun doğru cevabı.

SORU: Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir?

CEVAP:
B: Venedik Film Festivali

A: Antalya Film Festivali

B: Venedik Film Festivali

C: Berlin Film Festivali

D: Cannes Film Festivali

Venedik Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve dünyanın en eski film festivalidir. Festival, 1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başladı ve o tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Venedik Film Festivali, dünyanın en önemli film festivalleri arasında sayılır ve Venedik Bienali'nin bir parçasıdır.

Festivalin başlıca ödülleri, en iyi filme verilen Altın Aslan, en iyi erkek ve kadın oyuncuya verilen Volpi Kupası'dır.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#en eski uluslararası film festivali
#Venedik Film Festivali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması