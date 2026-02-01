Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte yanıtı

Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının bu akşamki yeni bölümünde bir kez daha 500 bin TL'lik soru açıldı. Bu sefer sorulan soru en eski uluslararası film festivaline yönelikti. İşte sorunun doğru cevabı.
SORU: Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir?
A: Antalya Film Festivali
B: Venedik Film Festivali
C: Berlin Film Festivali
D: Cannes Film Festivali
Venedik Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve dünyanın en eski film festivalidir. Festival, 1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başladı ve o tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Venedik Film Festivali, dünyanın en önemli film festivalleri arasında sayılır ve Venedik Bienali'nin bir parçasıdır.
Festivalin başlıca ödülleri, en iyi filme verilen Altın Aslan, en iyi erkek ve kadın oyuncuya verilen Volpi Kupası'dır.