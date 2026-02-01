Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte yanıtı

Venedik Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve dünyanın en eski film festivalidir. Festival, 1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başladı ve o tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Venedik Film Festivali, dünyanın en önemli film festivalleri arasında sayılır ve Venedik Bienali'nin bir parçasıdır.