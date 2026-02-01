İstanbul baraj doluluk oranı 1 Şubat 2026: İstanbul’da yağış sonrası barajlar doldu mu? İSKİ verileriyle son durum

İstanbul’da günlerdir aralıklarla etkili olan yağışların ardından milyonlarca vatandaşın gözü İSKİ’nin paylaştığı güncel verilerde. “İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu 1 Şubat 2026 itibarıyla yeniden gündeme gelirken, açıklanan tablo bazı barajlarda yükselişe işaret ederken bazı havzalarda kritik düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. İSKİ’nin güncel raporuna göre genel doluluk oranı yüzde 28,88 seviyesinde ölçüldü. Peki İstanbul’da hangi barajda su seviyesi arttı, hangilerinde oran tek haneye kadar indi? İşte Elmalı’dan Kazandere’ye tüm barajların son durumu…

1 /6 İstanbul’da devam eden yağışlarla birlikte İSKİ baraj doluluk oranı yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 1 Şubat 2026 Pazar günü yayımladığı verilere göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 28,88 olarak açıklandı.



2 /6 İSKİ verileri günlük takip ediliyor Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar, kış aylarında yağışlarla birlikte düzenli olarak izleniyor. İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını her gün güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. 1 Şubat itibarıyla bazı barajlarda yükseliş görülürken, bazı havzalarda su seviyesi düşük kalmayı sürdürdü.

3 /6

Elmalı zirvede, Kazandere dipte Paylaşılan tabloya göre en yüksek doluluk oranı Elmalı Barajında görüldü. En düşük seviyeler ise Kazandere ve Pabuçdere barajlarında kaydedildi. İSKİ’nin açıkladığı bu veriler, “İstanbul barajlarında son durum” araştırmalarına da yanıt niteliği taşıdı.

4 /6 1 Şubat 2026 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 28,88 seviyesinde yer aldı.



5 /6 İstanbul barajlarında son durum - 1 Şubat 2026 Elmalı Barajı: Yüzde 82,89 Darlık Barajı: Yüzde 47,91 Istrancalar Barajı: Yüzde 45,77 Ömerli Barajı: Yüzde 42,47 Alibey Barajı: Yüzde 23,55 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 19,88 Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,23 Terkos Barajı: Yüzde 17,15 Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,33 Kazandere Barajı: Yüzde 5,74

