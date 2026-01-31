İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (31 Ocak 2026)

İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor. 31 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un 16 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan çalışmalar bazı bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek









Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası







