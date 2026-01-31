31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.
Evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.
İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (31 Ocak 2026)
İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor. 31 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un 16 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan çalışmalar bazı bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek
Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi
BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 31 Ocak 2026 günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.
İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 20 Ocak Programı
GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 20 Ocak 2026 Salı günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
31 Ocak İzmirde elektrik kesintisi yaşanıcak ilçeler
Bornova, Çiğli ve Bayraklı Planlı Kesintileri
İzmir’in merkezi ilçelerinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle şu mahallelerde kesinti uygulanacaktır:
Bornova: Egemenlik Mahallesi'nde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Çiğli: Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında enerji kesintisi yaşanacaktır.
Bayraklı: Mansuroğlu Mahallesi'nin farklı sokaklarında saat 10.00 - 13.00 ve 11.00 - 13.00 aralıklarında iki ayrı çalışma yürütülecektir.
Buca ve Karabağlar Elektrik Kesintisi Detayları
Buca ve Karabağlar ilçelerinde gün boyu sürecek çalışmaların detayları şöyledir:
Buca: Mustafa Kemal, Göksu, Çamlıpınar, Adatepe ve Dumlupınar mahallelerinde saat 09.00'dan başlayarak akşam 17.00'ye kadar planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.
Karabağlar: Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında şebeke bakımı yapılacaktır.
Konak, Urla ve Menderes Kesinti Saatleri
Merkez ve sahil şeridindeki ilçelerde planlanan kesintiler:
Konak: İsmet Paşa, Mehmet Akif, Ulubatlı, Ufuk, Ferahlı ve 26 Ağustos mahallelerinde günün farklı saatlerinde (bazı bölgelerde gece saatlerinde kısa süreli) çalışmalar olacaktır.
Urla: Özbek, Rüstem, Torasan, Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecektir.
Menderes: Barbaros, Altıntepe, Kuyucak, Küner, Develi, Çatalca, Akçaköy, Cüneytbey, Dereköy, Yeniköy, Şaşal, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde gece saatlerinde başlayacak şekilde kapsamlı çalışmalar yürütülecektir.
Bergama, Dikili ve Menemen Şebeke Çalışmaları
Kuzey ilçelerinde uygulanacak olan kesinti programı şu şekildedir:
Dikili: Kabakum Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.
Bergama: Pınarköy Mahallesi'nde 11.00 - 17.00; Dağıstan Mahallesi'nde ise 10.00 - 13.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.
Menemen: Telekler Mahallesi'nde saat 09.00 - 15.00 arasında şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz ve Karaburun Kesinti Listesi
Kemalpaşa: Çambel, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde 09.00 - 16.00 arası.
Ödemiş: Ovakent ve Bademli mahallelerinde 09.00 - 16.00 arası.
Kiraz: Gedik Mahallesi genelinde 10.00 - 17.30 arası.
Karaburun: Eğlenhoca, İskele, Mordoğan, Kösedere, İnecik, Saip, Sarpıncık, Tepeboz, Küçükbahçe, Parlak, Salman, Yayla, Anbarseki, Bozköy, Hasseki ve Merkez mahallelerinde gün boyu değişken saatlerde kesintiler yaşanacaktır.
Bursa Elektrik Kesintisi
UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.
Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kural
Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı beyaz eşyalarınızı korumalı prizlerde kullanın.
Asansör Kullanımı: Kesinti saati yaklaştığında asansör kullanımından kaçının.
Haberleşme: Telefonlarınızın şarjını dolu tutun ve powerbank’lerinizi hazırda bulundurun.