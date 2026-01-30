TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMLERİ SORGULAMA 2026! TOKİ KARABÜK kura sonucu asıl ve yedek adaylar isim listesi açıklandı mı?

Karabük’te TOKİ heyecanı dorukta. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte inşa edilecek 1.600 konutun hak sahipleri, bugün yapılacak kura çekimiyle netleşiyor. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.
TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin Karabük'teki 1 bin 600 konut için düzenlediği kura çekimi, saat 11.00'de Karabük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve çekilişle birlikte konutların hak sahipleri belirlenecek.