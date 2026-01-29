Milyoner
Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde sorulan bu soru ilgi çekti. 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı ise belli oldu.
SORU: Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir?
CEVAP:
B: Hakiki altındır
A: Türkiye Cumhuriyeti
C: Hakimiyet Milletindir
D: Ankara
