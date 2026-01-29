Yeni Şafak
Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir? 29 Ocak Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

22:4229/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Milyoner
Milyoner

Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde sorulan bu soru ilgi çekti. 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı ise belli oldu.

SORU: Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir?

CEVAP:
B: Hakiki altındır

A: Türkiye Cumhuriyeti

B: Hakiki altındır

C: Hakimiyet Milletindir

D: Ankara

