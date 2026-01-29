Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı askerlik hizmeti celp ve sevk takvimini resmi duyurularla ilan etti. Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ile ilgili son bilgiler haberimizde.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI Bedelli askerlik yerleri 2026 duyuruldu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin hangi sınıfa ve birliğe ayrıldığı kesinleşmiş oldu. Sevk işlemleri ise üç farklı grup halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde başlayacak:



Yükümlü Statüsü - Sevk Tarihi Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 05 Şubat 2026 Er (2. Grup) 05 Mart 2026 Er (3. Grup) 02 Nisan 2026

Yükümlüler, sevk belgelerini 1. grupta olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir.















BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ CELP VE SEVK TAKVİMİ 2026 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler için de kritik tarihler MSB tarafından açıklandı. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, yani hangi celp döneminde askere gidecekleri, 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek . Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edileceği tarihler ise 2026 yılı boyunca on farklı dönemde gerçekleştirilecek: Celp Dönemi Sevk Tarihi 1. Dönem 05 Şubat 2026 2. Dönem 05 Mart 2026 3. Dönem 02 Nisan 2026 4. Dönem 04 Haziran 2026 5. Dönem 02 Temmuz 2026 6. Dönem 06 Ağustos 2026 7. Dönem 03 Eylül 2026 8. Dönem 01 Ekim 2026 9. Dönem 05 Kasım 2026 10. Dönem 03 Aralık 2026 Bedelli askerlik yükümlüleri, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesinden itibaren sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir.





ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR? 2026 Şubat askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.