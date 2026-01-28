Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 28 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans maçları

17:3728/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Ligde 10 puanla 17. sırada yer alan Galatasaray, zorlu deplasmanda İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Haftanın bir diğer dikkat çeken mücadelesinde ise Monaco ile Juventus kozlarını paylaşacak. Napoli ile Chelsea ise UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayını kapsamında sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 8. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. “Devler Ligi”nde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan ekipler ise play-off turunda mücadele ederek adını eleme aşamasına yazdırmaya çalışacak. Temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında Manchester City deplasmanına konuk olurken; PSV-Bayern Münih ve Benfica-Real Madrid karşılaşmaları da gecenin en dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Yayın maçları.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 

20:30 Al Ahli - Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

23:00 Ajax - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Arsenal - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Athletic Bilbao - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Atletico Madrid - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Barcelona - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

23:00 Benfica - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Club Brugge - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 B.Dortmund - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Bayer Leverkusen - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Liverpool - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi İçtimai TVtabii Spor 4

23:00 Manchester City - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 Monaco - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Napoli - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 Pafos - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

23:00 PSG - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

23:00 PSV - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

23:00 St.Gilloise - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın tabii Spor 7

