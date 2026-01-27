Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Man City GS maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın detayları

Manchester City - Galatasaray maçının başlamasına saatler kala heyecanın dozu giderek artıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve lig aşamasındaki son haftasında Galatasaray, İngiltere deplasmanında Manchester City'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde futbol tutkunları Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, maç şifresiz kanalda mı ve saat kaçta gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Resmi kanallarda yer alan bilgi ile Manchester City - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal da netleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadele öncesindeki tüm detaylar...

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son haftaya girilirken Galatasaray, İngiltere’de Manchester City deplasmanına çıkıyor. Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için kritik öneme sahip karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti. Futbolseverlerin merak ettiği Manchester City - Galatasaray maçının saati, kanalı ve şifresiz yayın durumu belli oldu.

2 /7 Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son haftasında 28 Ocak Çarşamba akşamı Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak dev maç TRT 1 ve Tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebilecek.

3 /7 Galatasaray için kritik 90 dakika Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Manchester City ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Galatasaray, İngiltere’de alacağı puan ya da puanlarla sıralamada avantajını korumayı hedefliyor. Olası bir mağlubiyet halinde ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

4 /7 Avrupa karnesi ve istatistikler Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi özelinde ise bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 130. randevusu olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa arenasında bugüne kadar 33 karşılaşmada görev yaptı.

5 /7 Osimhen öne çıkıyor Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın attığı 9 golün 6’sı Victor Osimhen’den geldi. Nijeryalı golcü, turnuvanın gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor. Yunus Akgün ise Avrupa’da 2 golle katkı verdi.

6 /7 İlk randevu, eksikler ve hakem Galatasaray ile Manchester City, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadelede VAR görevini Carlos del Cerro Grande üstlenecek.