Bu rehberde, 1'den 10'a kadar çarpım tablosunu, pratik ezberleme ipuçlarını ve çocuğunuzun öğrendiklerini pekiştirebileceği interaktif alıştırmaları bulabilirsiniz.

Çarpım Tablosu Nasıl Kolay Ezberlenir? 3 Altın Kural

Çarpım tablosunu ezberlemek sadece sayılarla değil, ritim ve görselleştirme ile ilgilidir. İşte uzmanların önerdiği 3 temel strateji:

Ritmik Saymayı Temel Alın: Çarpma işlemi, aslında hızlı toplama işlemidir. Çocuğunuz 2'şer, 3'er veya 5'er ritmik saymayı kavradığında, çarpım tablosunun mantığını daha hızlı çözer.

Hikayeleştirin: Kuru kuruya sayılar soyuttur. Onları somutlaştırın. (Örn: "Sıfır yutan elemandır, karnı çok acıktığı için yanındaki sayıyı yutar.")

Pisagor Tablosu (Görsel Hafıza): Alt alta yazılan listeler yerine, sayıların kesişim kümesini gösteren tablolar (Pisagor sistemi) beynin simetri algısını kullanır ve öğrenmeyi %50 hızlandırır.

1'den 10'a Çarpım Tablosu Listesi

Aşağıda gruplandırılmış listeleri kullanarak çocuğunuzun seviyesine göre (önce 1-5 arası, sonra 6-10 arası) çalışma yapabilirsiniz.

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'LAR ÇARPIM TABLOSU

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

Çarpım Tablosu Ezberlemenin Püf Noktaları

Matematik ezberden ibaret değildir, belirli kuralları (pattern) vardır. Bu kuralları çocuğunuza öğreterek işini kolaylaştırabilirsiniz.

Değişme Özelliği (Yükü Yarıya İndirin)

Çocuğunuza sayıların yerinin değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterin.

Örnek: Eğer çocuğunuz 7x5=35 işlemini biliyorsa, 5x7 işlemini ezberlemesine gerek yoktur. Sonuç yine 35'tir. Bu basit kural, ezberlenmesi gereken işlem sayısını neredeyse yarı yarıya azaltır.

Dokuzlar Çarpım Tablosu Hilesi

9'lar genellikle en korkulan kısımdır ama aslında en kolayıdır.

Kural: 9 ile çarpılan herhangi bir sayının sonucunun rakamları toplamı her zaman 9'dur.

9 x 2 = 18 (1+8=9)

9 x 3 = 27 (2+7=9)

9 x 8 = 72 (7+2=9)

Tekerlemeler ile Hafıza Çivileri

Zor işlemleri eğlenceli tekerlemelere dönüştürün. İşte popüler örnekler:

🦊 4 x 8 = 32 -> Çok kurnazdır tilki!

🍛 2 x 6 = 12 -> Tabakta yemek bırakılmaz ki!

🧼 6 x 6 = 36 -> Mikroplar sabunda kaldı!

🥜 7 x 8 = 56 -> Babamın leblebileri döküldü yerlere.

Pisagor Tablosu Neden Daha Etkili?

Geleneksel alt alta yazılan tablolar çocuğun zihnine "ezberlenmesi gereken uzun bir liste" gibi görünür. Oysa Pisagor Tablosu, sayıların mantığını ve simetrisini gösterir.

pisagor tablosu

Pisagor yönteminde çocuk; satır ve sütunu takip ederek sayıların kesiştiği noktayı bulur. Bu yöntem analitik düşünmeyi geliştirir ve sadece ezberi değil, "konumlandırmayı" öğretir.





Sıkça Sorulan Sorular

Çocuğum çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanıyor, ne yapmalıyım?

Baskı yapmak yerine oyunlaştırın. Evdeki nesneleri kullanarak (örneğin makarnalar veya legolar) çarpma işlemini görselleştirin. Günde sadece 10 dakika çalışmak, uzun ve sıkıcı saatlerden daha verimlidir.

Çarpım tablosu kaçıncı sınıfta başlar?