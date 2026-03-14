Emekliye ÖTV'siz araç son dakika açıklamalar 2026! Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, ne zaman Meclis'e gelir? İşte ÖTV'siz araç listesi

Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayabilecek yeni bir düzenleme için kanun teklifi hazırlandı. Teklifin kabul edilmesi halinde emekliler belirli şartlar kapsamında ÖTV ödemeden araç satın alabilecek.
Türkiye’de milyonlarca emekliyi ilgilendiren ÖTV’siz araç düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Meclis’e sunulan kanun teklifi emeklilere vergi avantajıyla araç alımının önünü açmayı hedefliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ VERİLECEK Mİ?
Bazı haber sitelerinde, Emeklilere yönelik ÖTV'siz otomobil yasasının Meclis'ten geçtiği iddia edildi. Ancak teklif henüz genel kurulda kabul edilmedi, Resmi Gazete'de yayımlanmadı ve yürürlüğe girmedi.
Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
Eğer teklif yasalaşırsa, detaylı başvuru şartları Maliye Bakanlığı veya ilgili kurumlarca açıklanacak.
KİMLER YARARLANACAK?
İddiaların aksine, bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metnine göre yalnızca şu gruplar hedefleniyor:
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar,
5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi/tarım Bağ-Kur emeklileri de (ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı, yoksulluk sınırı altında maaş alanlar) ayrıca vurgulanmış olsa da, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.
Bir defaya mahsus (sadece bir kez) hak tanınıyor.
Alınan araç binek otomobil olacak (ticari araçlar hariç).
Suistimal önleme maddesi: ÖTV'siz alınan araç, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya herhangi bir tasarrufta bulunulamayacak. Erken satış durumunda, ödenmeyen ÖTV + gecikme faizi geri alınacak.
Bazı kaynaklarda, hurda/tehlike durumlarında (deprem, sel, kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirse) tekrar hak doğabileceği belirtiliyor.