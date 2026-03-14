tvnet
Ramazan Bayramı 9 gün mü oldu, tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatil süresi değişti mi kaç gün oldu?

Ramazan Bayramı 9 gün mü oldu, tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatil süresi değişti mi kaç gün oldu?

14:2614/03/2026, Cumartesi
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram tatilinin süresi yer almaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geldiği için bayramın hangi gün başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu oluyor. Özellikle bayramın ara tatil dönemine yakın bir tarihe denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart’ta başlayacak. Bayram öncesindeki arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle toplam tatil süresi ve kamu kurumlarının çalışma takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

2026 yılı Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayramın kaç gün süreceğini araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ve bayram öncesindeki arefe günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlıyor; 22 Mart Pazar gününe kadar devam ediyor. Bayram tatili toplamda 3,5 gün.

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Aralıklı Oruç (Intermittent Fasting) Nedir?