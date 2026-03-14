Ramazan Bayramı 9 gün mü oldu, tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatil süresi değişti mi kaç gün oldu?

2026 yılı Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayramın kaç gün süreceğini araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ve bayram öncesindeki arefe günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak.