Ramazan Bayramı 9 gün mü oldu, tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatil süresi değişti mi kaç gün oldu?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram tatilinin süresi yer almaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geldiği için bayramın hangi gün başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu oluyor. Özellikle bayramın ara tatil dönemine yakın bir tarihe denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart’ta başlayacak. Bayram öncesindeki arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle toplam tatil süresi ve kamu kurumlarının çalışma takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlıyor; 22 Mart Pazar gününe kadar devam ediyor. Bayram tatili toplamda 3,5 gün.
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün