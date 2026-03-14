Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bayram sofralarında geleneksel tatlılar başrolde! İşte bayramda yapabileceğiniz en lezzetli tatlı tarifleri

15:1314/03/2026, Cumartesi
Sonraki haber
Bayram tatlıları
Bayram coşkusunu tatlı bir mola ile taçlandırmaya hazır mısınız? Bayram sofralarında yerini alan geleneksel tatlılar, lezzetleriyle misafirleri büyülüyor. Ramazan boyunca özlem duyulan, bayramın gelmesiyle birlikte sofralara taşınan tatlılar, evlerimizi şenlendiriyor. İncir, ceviz, fıstık gibi doğal malzemelerle hazırlanan baklavalar, şerbetli tatlılar, irmik helvalar ve daha birçok tatlı çeşidi, bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklavadan şekerpareye, revaniden bülbül yuvasına, kemalpaşadan sütlü nuriyeye birçok seçenek bayramda yapılmaktadır. Bayramda hazırlanabilecek en lezzetli tatlı çeşitleri ve tariflerini sizler için hazırladık.

Aile büyüklerinden gençlere herkesin severek tükettiği bu tatlılar, bayramın ruhunu yansıtıyor. Geleneksel tatlılar, lezzetleriyle birlikte kültürel mirasımızı da sofralarımıza taşıyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Bayramda yapılan bu tatlılar, paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün sembolü olarak sofralarımızı süslüyor. İşte bayramda yapavileceğiniz lezzetli bayram tatlısı tarifleri...

EN LEZZETLİ BAYRAM TATLISI TARİFLERİ

Bayramın tadını çıkarmak için sofralarda yerini alan tatlılar arasında seçim yapmak zor olabilir. Ancak bazı tatlılar vardır ki, adeta bayram coşkusunu damaklarda hissettirir. İşte en lezzetli bayram tatlılarından bazıları:

Baklava

İncecik yufka katmanları arasına bol ceviz veya fıstık serpilerek hazırlanan baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezidir. Şerbetiyle tatlandırılan bu enfes tatlı, her lokmasıyla ayrı bir zevk sunar.

Şekerpare

Un, irmik ve şekerden yapılan, üzeri hindistancevizi veya fındıkla süslenen şekerpare, yumuşacık dokusuyla ve şerbetiyle bayramın en tatlı anlarını yaşatır.

İrmik Helvası

Bol tereyağı ve şekerle kavrulmuş irmikten yapılan helva, bayram sofralarının geleneksel lezzetlerindendir. Üzerine çeşitli kuruyemişler veya tarçın serpilerek servis edilir.

Künefe

Peynirli tel kadayıfın arasına kaymak konularak pişirilen ve üzerine şerbet dökülen künefe, tatlı krizlerine son veren bir lezzet şölenidir.

Lokma

Kızgın yağda kızartılan hamurların üzerine şerbet dökülerek hazırlanan lokma, bayramın en hafif ve lezzetli atıştırmalıklarından biridir.

Revani

Şerbetli tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan revani, yumuşacık dokusu ve hafif tatlılığıyla herkesin favorisidir.

Bu lezzetli tatlılar, bayramın neşesini ve tatlı coşkusunu sofralara taşıyan başlıca seçeneklerdir. Her biri, özenle hazırlanmış ve sevdiklerle paylaşılmaya değer lezzetlerdir.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?