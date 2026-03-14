Erken emeklilik için 5 ve 8 yıl tablosu oluştu! Kapsam genişledi: EYT düzenlemesi sonrası...

Sistem 2026 yılına girilmesiyle beraber kapsam olarak genişletildi. Sağlık bilimlerine yönelik meslekler ve teknolojik risk içeren alanlar kapsama alındı. Sisteme dahil olan mesleklerde her 12 aylık fiili çalışma süresi bitiminde SGK prim kayıtlarına çalışma süresi 60,90 ya da 180 fazla kaydedilir. Böylelikle prim gün sayısı hızlı bir şekilde tamamlanarak emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilir. Örnek vermek gerekirse "Fiili Hizmet Süresi Zammı" hakkı tanınan ve riskli meslek grubu olarak tanımlanan yeraltı maden işçileri için Yer altında geçirilen her 360 gün için, sigortalılık süresine 180 gün (6 ay) ilave edilir.